    7. října 2025  18:18
    Ukrajinské drony v noci z 5. na 6. října zasáhly ropný terminál ve Feodosii na Ruskem okupovaném Krymu, uvedl generální štáb ukrajinské armády. Terminál, schopný pojmout až 250 000 tun paliva, zásobuje ruské jednotky a po zásahu jej zachvátil požár viditelný na desítky kilometrů daleko.  

    Ukrajina v noci z 5. na 6. října 2025 zasáhla ropný terminál ve Feodosii na Ruskem okupovaném Krymu | foto: @noelreports

    Podle Kyjeva byl rovněž zasažen muniční sklad ruské 18. vševojskové armády, zatímco Moskva tvrdí, že sestřelila 251 ukrajinských dronů. K útokům se připojil i zásah ruského závodu Sverdlov, producenta výbušnin a munice.

    Současně Rusko hlásí rozsáhlé výpadky proudu po ukrajinském útoku na Belgorod. “Vyslechli jsme zprávu energetických pracovníků o povaze škod způsobených nočním ostřelováním Belgorodu. Máme značné škody. Rozsah práce bude značný,“ uvedl guvernér Vjačeslav Gladkov s tím, že 40 000 obyvatel zůstalo bez elektřiny a nemocnice přešly na záložní zdroje.

    Kyjevská rozvědka zveřejnila odposlech, ve kterém obyvatelka Belgorodské oblasti popisuje rozsáhlé výpadky elektřiny a internetu po útoku: „celé Ščebekino bylo bez elektřiny. Ulice byly úplně tmavé.“

    Ukrajinské úřady zároveň vyšetřují důkazy o popravě nejméně 322 ukrajinských válečných zajatců ruskými silami, z nichž 59 zemřelo při výbuchu věznice Olenivka v roce 2022. Podle prokuratury bylo obviněno devět ruských vojáků, dva už byli odsouzeni.

    Agentura Reuters navíc informovala, s odkazem na interní depeši amerického ministerstva zahraničí, že na straně Ruska bojuje až 5 000 kubánských žoldnéřů. „Po Severní Koreji je Kuba největším přispěvatelem zahraničních vojáků k ruské agresi, s odhadovaným počtem 1 000 až 5 000 Kubánců bojujících na Ukrajině,“ uvádí depeše.

    Zdroj: The Kyiv Independent(Ukrajina)

    vst; natoaktual.cz

