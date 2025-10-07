Podle Kyjeva byl rovněž zasažen muniční sklad ruské 18. vševojskové armády, zatímco Moskva tvrdí, že sestřelila 251 ukrajinských dronů. K útokům se připojil i zásah ruského závodu Sverdlov, producenta výbušnin a munice.
Současně Rusko hlásí rozsáhlé výpadky proudu po ukrajinském útoku na Belgorod. “Vyslechli jsme zprávu energetických pracovníků o povaze škod způsobených nočním ostřelováním Belgorodu. Máme značné škody. Rozsah práce bude značný,“ uvedl guvernér Vjačeslav Gladkov s tím, že 40 000 obyvatel zůstalo bez elektřiny a nemocnice přešly na záložní zdroje.
Kyjevská rozvědka zveřejnila odposlech, ve kterém obyvatelka Belgorodské oblasti popisuje rozsáhlé výpadky elektřiny a internetu po útoku: „celé Ščebekino bylo bez elektřiny. Ulice byly úplně tmavé.“
Ukrajinské úřady zároveň vyšetřují důkazy o popravě nejméně 322 ukrajinských válečných zajatců ruskými silami, z nichž 59 zemřelo při výbuchu věznice Olenivka v roce 2022. Podle prokuratury bylo obviněno devět ruských vojáků, dva už byli odsouzeni.
Agentura Reuters navíc informovala, s odkazem na interní depeši amerického ministerstva zahraničí, že na straně Ruska bojuje až 5 000 kubánských žoldnéřů. „Po Severní Koreji je Kuba největším přispěvatelem zahraničních vojáků k ruské agresi, s odhadovaným počtem 1 000 až 5 000 Kubánců bojujících na Ukrajině,“ uvádí depeše.
