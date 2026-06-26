Střela se po vypuštění řídí satelitní navigací, která se v určité fázi vypne a navigaci převezme motor, čímž se omezuje možnost ruského elektronického rušení. Balóny jsou využívány také k průzkumu či klamání protivzdušné obrany.
Ukrajinské síly již do Ruska vyslaly přes tisíc balónů, které mohou navýšit dosah dronů či střel, a zasáhnout tak cíle stovky kilometrů v ruském vnitrozemí.
Podobné systémy testuje i Rusko, které vyvíjí vlastní stratosférické balóny pro komunikaci a sledování. Vzhledem k převládajícím větrům ze západu mají ale ruské balóny tendenci se vracet zpět nad Rusko.
Zdroj: Defense News (USA