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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ukrajina testuje nový útočný systém ze stratosférických balónů

    26. června 2026  22:38
    Ukrajina vyvíjí střelu DART, která je vypouštěna z balónu ve stratosféře a má odolávat ruskému rušení navigace. Podle ukrajinské firmy Center of Innovative Technologies Program je systém navržen jako levný prostředek pro přesné údery hluboko v ruském území.  

    Stratosférický balón se střelou | foto: @Defense_U

    Střela se po vypuštění řídí satelitní navigací, která se v určité fázi vypne a navigaci převezme motor, čímž se omezuje možnost ruského elektronického rušení. Balóny jsou využívány také k průzkumu či klamání protivzdušné obrany.

    Ukrajinské síly již do Ruska vyslaly přes tisíc balónů, které mohou navýšit dosah dronů či střel, a zasáhnout tak cíle stovky kilometrů v ruském vnitrozemí.

    Podobné systémy testuje i Rusko, které vyvíjí vlastní stratosférické balóny pro komunikaci a sledování. Vzhledem k převládajícím větrům ze západu mají ale ruské balóny tendenci se vracet zpět nad Rusko.

    Zdroj: Defense News (USA

    dkr; natoaktual.cz

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