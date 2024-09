Mnoho jednotek provádí vlastní nábor, a to včetně elitní 3. samostatné útočné brigády, která umožňuje civilistům strávit týden výcvikem a životem jako vojáci. Tento „testovací týden“ poskytuje účastníkům rychlý přehled o tom, co je čeká, pokud budou odvedeni nebo se rozhodnou dobrovolně přihlásit do armády.

Na výcvikové základně na neznámém místě v ukrajinském hlavním městě Kyjevě, cvičí několik desítek lidí na mýtině, která slouží jako improvizované bojiště. Místo skutečných zbraní používají makety a učí se pohybovat a přeskupovat během útoku, krýt své spolubojovníky a evakuovat raněné. Mnozí se přihlásili právě proto, že 3. samostatná útočná brigáda je mezi Ukrajinci známá jako jedna z nejtvrdších jednotek.

Aby povzbudila civilisty k přihlášení, brigáda spustila celostátní reklamní kampaň, v níž jsou po městských ulicích vyvěšeny bannery s výzvami ke vstupu do jednotky. Na Netflixu byl dokonce uveden dokument s názvem We Were Recruits, který sleduje příběhy vojáků od základního výcviku až po boje na frontové linii.

Zdroj: NPR(USA)