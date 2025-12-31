Zelenskyj novinářům řekl, že „to jsou jednotky Spojených států a taková rozhodnutí činí pouze USA“.
Tusk se takto vyjádřil po jednáních na vysoké úrovni, jichž se zúčastnili lídři klíčových evropských zemí, kanadský premiér Mark Carney a generální tajemník NATO Mark Rutte.
Diskuse, které jsou součástí Berlínského formátu – diplomatické iniciativy zaměřené na posun v mírovém procesu na Ukrajině – navázaly na setkání Donalda Trumpa se Zelenským na Floridě.
Za hlavní důvod naděje na brzké ukončení konfliktu Tusk označil právě americké bezpečnostní záruky pro Kyjev. Dodal, že by mezi ně mohla patřit i přítomnost amerických vojáků podél kontaktní linie mezi Ukrajinou a Ruskem po dosažení mírové dohody.
Ani Kyjev, ani Washington, ani žádný z dalších evropských lídrů však veřejně nepotvrdili, že Spojené státy jsou připraveny nasadit vojáky na Ukrajině.
Zdroj: TVP World(Polsko)