natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Tusk: USA jsou připraveny nasadit vojáky na Ukrajinu k zajištění míru

    31. prosince 2025  20:01
    Spojené státy podle polského premiéra Donalda Tuska uvedly, že jsou připraveny podílet se na poválečných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, a to včetně možnosti nasazení amerických vojáků po uzavření mírové dohody s Ruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však Tuskovy výroky nepotvrdil.  

    Polský premiér Donald Tusk | foto: gov.pl

    Zelenskyj novinářům řekl, že „to jsou jednotky Spojených států a taková rozhodnutí činí pouze USA“.

    Tusk se takto vyjádřil po jednáních na vysoké úrovni, jichž se zúčastnili lídři klíčových evropských zemí, kanadský premiér Mark Carney a generální tajemník NATO Mark Rutte.

    Diskuse, které jsou součástí Berlínského formátu – diplomatické iniciativy zaměřené na posun v mírovém procesu na Ukrajině – navázaly na setkání Donalda Trumpa se Zelenským na Floridě.

    Za hlavní důvod naděje na brzké ukončení konfliktu Tusk označil právě americké bezpečnostní záruky pro Kyjev. Dodal, že by mezi ně mohla patřit i přítomnost amerických vojáků podél kontaktní linie mezi Ukrajinou a Ruskem po dosažení mírové dohody.

    Ani Kyjev, ani Washington, ani žádný z dalších evropských lídrů však veřejně nepotvrdili, že Spojené státy jsou připraveny nasadit vojáky na Ukrajině.

    Zdroj: TVP World(Polsko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media