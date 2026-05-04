Reagoval tak na rozhodnutí Washingtonu stáhnout přibližně pět tisíc z celkových 36 tisíc vojáků rozmístěných v Německu, přičemž proces má podle Pentagonu trvat šest až dvanáct měsíců.
Tusk zdůraznil, že strategie Polska stojí na členství v NATO, silných transatlantických vazbách a jednotné Evropě. Uvedl, že bude usilovat o to, aby se předešlo sporům uvnitř Aliance, které podle něj představují riziko pro společnou bezpečnost. „Pro mě má společenství Západu — mám na mysli politické hodnoty — hodnotu, kterou je třeba zachovat za každou cenu,“ řekl Tusk.
Stažení amerických sil podle něj zároveň signalizuje změnu přístupu některých politiků, včetně prezidenta Donalda Trumpa, k transatlantickým vztahům. Krok přichází po sporu mezi Washingtonem a Berlínem ohledně přístupu k válce s Íránem a znovu otevírá otázku role USA v Evropě.
Zdroj: TVP World (Polsko)