    Tusk: Stažení amerických vojáků z Německa neznamená jejich přesun na východ NATO

    4. května 2026  16:41
    Polský premiér Donald Tusk uvedl, že neexistují žádné signály, že by američtí vojáci stahovaní z Německa měli být přesunuti na východní křídlo Severoatlantické aliance.  

    Polský premiér Donald Tusk. Ilustrační foto. | foto: gov.pl

    Reagoval tak na rozhodnutí Washingtonu stáhnout přibližně pět tisíc z celkových 36 tisíc vojáků rozmístěných v Německu, přičemž proces má podle Pentagonu trvat šest až dvanáct měsíců.

    Tusk zdůraznil, že strategie Polska stojí na členství v NATO, silných transatlantických vazbách a jednotné Evropě. Uvedl, že bude usilovat o to, aby se předešlo sporům uvnitř Aliance, které podle něj představují riziko pro společnou bezpečnost. „Pro mě má společenství Západu — mám na mysli politické hodnoty — hodnotu, kterou je třeba zachovat za každou cenu,“ řekl Tusk.

    Stažení amerických sil podle něj zároveň signalizuje změnu přístupu některých politiků, včetně prezidenta Donalda Trumpa, k transatlantickým vztahům. Krok přichází po sporu mezi Washingtonem a Berlínem ohledně přístupu k válce s Íránem a znovu otevírá otázku role USA v Evropě.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    vst; natoaktual.cz

