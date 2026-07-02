Summit je pro Turecko zvláště důležitý. Země disponuje druhou největší armádou NATO a hraje klíčovou roli na jihovýchodním křídle Aliance. Půjde zároveň o první návštěvu úřadujícího amerického prezidenta v Turecku za posledních 17 let.
Tyto přípravy však byly zastíněny tvrdými zásahy proti aktivistům. V posledních dnech bylo v Turecku zatčeno 225 osob; na 178 z nich byla uvalena vazba. Mezi zatčenými jsou lidskoprávní a ekologičtí aktivisté i novináři. Ankara dále zavedla dvoutýdenní zákaz shromažďování na veřejnosti.
Turečtí státní zástupci zdůvodnili zásah probíhajícím vyšetřováním teroristických organizací.
„Zneužívání protiteroristických zákonů k hromadnému zatýkání a umlčování lidí v období před summitem NATO je v příkrém rozporu se zakládajícími hodnotami Aliance,“ prohlásil Benjamin Ward, zástupce ředitele Human Rights Watch pro Evropu a střední Asii. „Snaha vyčistit ulice Ankary od potenciálních demonstrantů jen dále odhaluje prohlubující se represe turecké vlády,“ uvedl Ward a dodal, že „spojenci Turecka v NATO by měli využít svého vlivu a vyzvat úřady, aby změnily kurz.“
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)