Výcvik probíhá pod dohledem tureckých instruktorů a představuje první veřejně přiznaný krok v rámci širší dohody o vojenské spolupráci, kterou Ankara a Damašek uzavřely v srpnu. Podle tureckých zdrojů je cílem programu nejen technická příprava, ale i budování dlouhodobých kapacit.
Rámec spolupráce zahrnuje mimo jiné přenos vybraných zbraňových systémů, logistickou podporu, společné kurzy i otevření tureckých vojenských škol syrským důstojníkům a poddůstojníkům. V plánu je také zakládání nových vzdělávacích institucí přímo v Sýrii. Syrští vojáci procházejí výcvikem v taktikách speciálních jednotek, pěchotních manévrech či ženijních a odminovacích činnostech.
Prohlubování vojenských vazeb vyvolává pozornost v regionu, zejména v Izraeli, který v září podnikl letecké údery na cíle v Sýrii. Podle izraelských médií měly být zasaženy systémy tureckého původu, Ankara to však popřela a zdůraznila, že bude v dohodnutém výcviku pokračovat.
Zdroj: Nordic Monitor(Švédsko)