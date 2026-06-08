Ankara uzavřela více než dvacet dohod o vojenské spolupráci s africkými zeměmi. Klíčové jsou základny v Somálsku a Libyi a rostoucí angažmá v oblasti Sahelu. Výcvik slouží jako nástroj levné vojenské diplomacie a rozšiřování vlivu v regionech, kde ustupuje francouzská přítomnost a kde Turecko soupeří s Ruskem a Čínou.
Programy zahrnují také prodej tureckých zbraní, včetně dronů, spolu s výcvikem a sdílením zpravodajských informací. Výcvik nižších důstojníků a jazyková příprava mají podle analytiků vytvářet dlouhodobé vazby a posilovat vztahy mezi Tureckem a africkými armádami.
Zdroj: Radio France Internationale (Francie)