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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Turecko rozšiřuje vliv v Africe prostřednictvím vojenského výcviku

    8. června 2026  16:04
    Turecko rozšiřuje vojenské výcvikové programy napříč Afrikou, například pro vojáky z Mali a Nigeru, kteří absolvovali výcvik ve speciálním výcvikovém táboře v Isparta.  

    ilustrační foto | foto: @65'inci Mekanize Piyade Tugay

    Ankara uzavřela více než dvacet dohod o vojenské spolupráci s africkými zeměmi. Klíčové jsou základny v Somálsku a Libyi a rostoucí angažmá v oblasti Sahelu. Výcvik slouží jako nástroj levné vojenské diplomacie a rozšiřování vlivu v regionech, kde ustupuje francouzská přítomnost a kde Turecko soupeří s Ruskem a Čínou.

    Programy zahrnují také prodej tureckých zbraní, včetně dronů, spolu s výcvikem a sdílením zpravodajských informací. Výcvik nižších důstojníků a jazyková příprava mají podle analytiků vytvářet dlouhodobé vazby a posilovat vztahy mezi Tureckem a africkými armádami.

    Zdroj: Radio France Internationale (Francie)

    dkr; natoaktual.cz

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