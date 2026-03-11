Jde o součást kroků NATO k posílení protivzdušné obrany v reakci na raketové hrozby související s válkou s Íránem.
Systém byl rozmístěn v provincii Malatya, kde se nachází radarová základna NATO Kürecik. Ta poskytuje Alianci klíčová data a minulý týden pomohla identifikovat dvě íránské balistické střely mířící na Turecko. Írán uvedl, že není ve válce se státy regionu, a popřel, že by na svého souseda Turecko úmyslně cílil. Ankara však Teherán varovala před dalšími odpaly raket jejím směrem.
K nasazení dochází v době, kdy se objevují zprávy, že Washington zvažuje přesun svých vojenských prostředků, včetně systémů Patriot, které jsou nyní rozmístěny v Jižní Koreji. Turecko, které má druhou největší armádu v Alianci, stále postrádá plnohodnotnou vlastní protivzdušnou obranu, a to navzdory dlouhodobému úsilí o její vybudování. Při obou raketových incidentech z minulého týdne se proto spoléhalo na protivzdušnou obranu NATO rozmístěnou ve východním Středomoří.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)