natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Turecko: systém Patriot byl nasazen k posílení PVO během války s Íránem

    11. března 2026  16:04
    Na jihovýchodě Turecka, poblíž radarové základny Severoatlantické aliance, byl nasazen americký systém protivzdušné obrany (PVO) Patriot.  

    Baterie střel Patriot rozmístěná u tureckého města Adana | foto: NATO photos

    Jde o součást kroků NATO k posílení protivzdušné obrany v reakci na raketové hrozby související s válkou s Íránem.

    Systém byl rozmístěn v provincii Malatya, kde se nachází radarová základna NATO Kürecik. Ta poskytuje Alianci klíčová data a minulý týden pomohla identifikovat dvě íránské balistické střely mířící na Turecko. Írán uvedl, že není ve válce se státy regionu, a popřel, že by na svého souseda Turecko úmyslně cílil. Ankara však Teherán varovala před dalšími odpaly raket jejím směrem.

    K nasazení dochází v době, kdy se objevují zprávy, že Washington zvažuje přesun svých vojenských prostředků, včetně systémů Patriot, které jsou nyní rozmístěny v Jižní Koreji. Turecko, které má druhou největší armádu v Alianci, stále postrádá plnohodnotnou vlastní protivzdušnou obranu, a to navzdory dlouhodobému úsilí o její vybudování. Při obou raketových incidentech z minulého týdne se proto spoléhalo na protivzdušnou obranu NATO rozmístěnou ve východním Středomoří.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media