Zatímco generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte ocenil rostoucí roli Ankary, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ji zařadila po bok Číny a Ruska jako konkurenta. Tento rozpor odráží hlubší dilema evropského přístupu k Turecku.
Rostoucí význam Turecka se promítá i do struktury NATO, včetně plánovaného velitelství v Adaně a námořního centra v Istanbulu. Země zároveň rozšiřuje své vojenské kapacity, včetně námořního programu. Experti upozorňují, že s oslabováním amerického angažmá bude role Turecka dále růst.
Zároveň přetrvávají pochybnosti o spolehlivosti Ankary, zejména kvůli jejím vztahům s Ruskem během války na Ukrajině. Evropská unie hledá jasnější odpověď na to, zda může být Turecko důvěryhodným partnerem.
Turecko svou spolupráci s Moskvou obhajuje jako prostředek k mediaci konfliktu. Analytici však varují, že případné ruské vítězství by mohlo ohrozit turecké zájmy. Napětí mezi vojenským významem a politickou nevyzpytatelností Turecka tak zůstává klíčovým tématem pro Evropu.
Zdroj: Radio France International (Francie)