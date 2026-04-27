    Turecko je klíčový, ale i problematický partner evropské obrany

    27. dubna 2026  16:56
    Evropa se stále více obrací na Turecko, aby zaplnilo bezpečnostní vakuum po méně spolehlivých Spojených státech.  

    Turecká armáda. Ilustrační snímek. | foto: Turecké ministerstvo obrany

    Zatímco generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte ocenil rostoucí roli Ankary, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ji zařadila po bok Číny a Ruska jako konkurenta. Tento rozpor odráží hlubší dilema evropského přístupu k Turecku.

    Rostoucí význam Turecka se promítá i do struktury NATO, včetně plánovaného velitelství v Adaně a námořního centra v Istanbulu. Země zároveň rozšiřuje své vojenské kapacity, včetně námořního programu. Experti upozorňují, že s oslabováním amerického angažmá bude role Turecka dále růst.

    Zároveň přetrvávají pochybnosti o spolehlivosti Ankary, zejména kvůli jejím vztahům s Ruskem během války na Ukrajině. Evropská unie hledá jasnější odpověď na to, zda může být Turecko důvěryhodným partnerem.

    Turecko svou spolupráci s Moskvou obhajuje jako prostředek k mediaci konfliktu. Analytici však varují, že případné ruské vítězství by mohlo ohrozit turecké zájmy. Napětí mezi vojenským významem a politickou nevyzpytatelností Turecka tak zůstává klíčovým tématem pro Evropu.

    Zdroj: Radio France International (Francie)

    dkr; natoaktual.cz

