Podle jeho prohlášení střela vstoupila do tureckého vzdušného prostoru a byla zneškodněna prostředky protivzdušné a protiraketové obrany NATO. „NATO zůstává ostražité a pevně stojí v obraně všech spojenců,“ uvedla mluvčí NATO Allison Hart.
První íránskou raketu směřující na Turecko sestřelila obrana NATO čtvrtého března, druhou devátého března. Podle tureckého ministerstva byla první střela zničena ještě na cestě k tureckému vzdušnému prostoru, zatímco druhá do něj již vstoupila. Ankara zároveň varovala Teherán před dalšími útoky a po každém incidentu proti nim protestovala, zatím však nenaznačila, že by chtěla formálně požádat spojence v Alianci o ochranu.
Obyvatelé města Adana na jihu země uvedli, že je nad ránem probudily sirény a na sociálních sítích sdíleli záběry rychle letícího objektu, který byl podle ministerských zdrojů fragmentem rakety hořící v atmosféře. Po incidentech Aliance posílila svou protiraketovou obranu v regionu a do provincie Malatya rozmístila americký systém Patriot na ochranu radarové základny Kürecik.
