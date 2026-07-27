Na estonskou základnu Ämari bude vysláno pět stíhaček F-16 a 76 tureckých vojáků.
Jednotka bude držet nepřetržitou pohotovost k okamžitému zásahu při narušení vzdušného prostoru nebo zjištění neidentifikovaných vzdušných cílů. Pobaltské státy vlastní stíhací letectvo nemají, jejich ochranu proto zajišťují spojenci v rámci NATO.
Turecko se tak připojí k pravidelným rotacím alianční mise Baltic Air Policing, která zajišťuje ochranu vzdušného prostoru na východním křídle Aliance.
Zdroj: Caspian Post (Ázerbájdžán)