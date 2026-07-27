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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Turecké stíhačky F-16 budou střežit vzdušný prostor nad Pobaltím

    27. července 2026  15:52
    Turecké letectvo se od srpna do listopadu zapojí do alianční mise na ochranu vzdušného prostoru Estonska, Lotyšska a Litvy.  

    Letoun F-16 tureckého letectva | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Na estonskou základnu Ämari bude vysláno pět stíhaček F-16 a 76 tureckých vojáků.

    Jednotka bude držet nepřetržitou pohotovost k okamžitému zásahu při narušení vzdušného prostoru nebo zjištění neidentifikovaných vzdušných cílů. Pobaltské státy vlastní stíhací letectvo nemají, jejich ochranu proto zajišťují spojenci v rámci NATO.

    Turecko se tak připojí k pravidelným rotacím alianční mise Baltic Air Policing, která zajišťuje ochranu vzdušného prostoru na východním křídle Aliance.

    Zdroj: Caspian Post (Ázerbájdžán)

    maj; natoaktual.cz

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