Zatímco v červnu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žádal o pomoc na Berlínské konferenci, turecký ministr zahraničí Hakan Fidan vedl diplomatická jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Podle Fidana bylo setkání v Kremlu fantastické a prezident Putin také projevil spokojenost. „Vítáme zájem Turecka o spolupráci s BRICS,“ citovala turecká média Putina.

Erdogan tento týden učinil další krok k uskutečnění vstupu Turecka do bloku BRICS tím, že jeho Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) potvrdila, že Turecko formálně podalo žádost o vstup do BRICS. Žádost Turecka je první kandidaturou členské země NATO a kandidáta na členství v EU do bloku vedeného Ruskem a Čínou.

Podle tureckého novináře z washingtonského Brookings Institute Aslia Aydintasbase by měla transatlantická komunita této problematice věnovat pozornost. „Turecko hledá alternativy. Nechce opustit NATO a ani své evropské ambice. Chce však diverzifikovat svoje členství v mezinárodních organizacích, a pojistit si tak své zájmy,“ uvedl Aydintasbas. Členství v BRICS je pro Turecko právně možné, ale může být vnímáno jako v rozporu s loajalitou vůči NATO.

Zdroj: France24 (Francie)