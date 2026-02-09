Podle turecké agentury se plavidlo následně zapojí do cvičení Steadfast Dart-26, které NATO pořádá pod dohledem Velitelství společných sil NATO. Cvičení se má zúčastnit přibližně 2 000 vojáků z tureckých pozemních a námořních sil.
TCG Anadolu je víceúčelová obojživelná útočná loď. Nasazení lodi dokládá účast Turecka na jedněch z největších kombinovaných cvičení NATO v letošním roce, do nichž se zapojuje personál a jednotky z několika spojeneckých zemí s cílem posílit alianční připravenost a interoperabilitu.
Zdroj: SANA (Sýrie)