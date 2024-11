Ten původně v Trumpově první administrativě působil jako velvyslanec Spojených států amerických v Německu a později jako ředitel národní zpravodajské služby.

Podle anonymních zdrojů by Grenell hrál klíčovou roli v Trumpových snahách ukončit válku na Ukrajině. V současné době neexistuje žádný zvláštní zmocněnec, který by se výhradně věnoval řešení války na Ukrajině. Trump údajně zvažuje tuto pozici vytvořit. Neexistuje však žádná záruka, že by Grenell tuto nabídku přijal, pokud by došlo k vytvoření této pozice.

Kdyby k tomu ale došlo, mohly by být některé z Grenellových postojů pro ukrajinské lídry znepokojivé. „Trumpova personální rozhodnutí budou oznámena jím samotným, až budou učiněna,“ uvedla mluvčí Trumpova týmu pro výměnu administrativy Karoline Leavitt a odmítla dál záležitost komentovat.

Zdroj: Reuters (Velká Británie)