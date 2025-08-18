Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Trump před schůzkou s evropskými lídry vyzval Zelenského k ukončení konfliktu s Ruskem

18. srpna 2025  17:36
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že odpovědnost za ukončení války mezi Moskvou a Kyjevem leží na ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském.  

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem na summitu NATO v Haagu | foto: NATO Photos

 Ve svém příspěvku na síti Truth Social uvedl, že Zelenskyj by mohl „válku s Ruskem ukončit téměř okamžitě, pokud by chtěl, nebo může v boji pokračovat“.

Trumpovy výroky zazněly krátce před jeho plánovaným setkáním se Zelenským a řadou evropských lídrů dnes ve Washingtonu. Summit navazuje na Trumpovo jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které se uskutečnilo 15. srpna na Aljašce. Tříhodinová schůzka sice nevedla k příměří, Trump ji však označil za „produktivní“.

Podle dostupných informací Trump po jednání s Putinem sdělil Zelenskému, že Moskva nabídla zmrazení většiny frontových linií výměnou za stažení Kyjeva z východních oblastí Doněcka a Luhanska. Zelenskyj návrh před summitem odmítl s odůvodněním, že by Ukrajinu připravil o klíčové obranné pozice a umožnil Rusku zahájit nové ofenzívy.

Zdroj: CNBC(USA)

aam; natoaktual.cz

