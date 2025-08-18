Ve svém příspěvku na síti Truth Social uvedl, že Zelenskyj by mohl „válku s Ruskem ukončit téměř okamžitě, pokud by chtěl, nebo může v boji pokračovat“.
Trumpovy výroky zazněly krátce před jeho plánovaným setkáním se Zelenským a řadou evropských lídrů dnes ve Washingtonu. Summit navazuje na Trumpovo jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které se uskutečnilo 15. srpna na Aljašce. Tříhodinová schůzka sice nevedla k příměří, Trump ji však označil za „produktivní“.
Podle dostupných informací Trump po jednání s Putinem sdělil Zelenskému, že Moskva nabídla zmrazení většiny frontových linií výměnou za stažení Kyjeva z východních oblastí Doněcka a Luhanska. Zelenskyj návrh před summitem odmítl s odůvodněním, že by Ukrajinu připravil o klíčové obranné pozice a umožnil Rusku zahájit nové ofenzívy.
Zdroj: CNBC(USA)