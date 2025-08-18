Trump zároveň varoval, že podobné kroky mohou čekat i další města – například New York, Los Angeles, Chicago nebo Baltimore – pokud se samy nevypořádají s problémy s kriminalitou.
Prezident nasazení národní gardy obhajuje bojem proti zločinu, nazval jej „Dnem osvobození“. Oficiální federální statistiky však Trumpova tvrzení zpochybňují: násilná kriminalita ve Washingtonu je podle dat na třicetiletém minimu. Kritici proto upozorňují, že neexistuje žádný stav nouze, který by vojenskou přítomnost ve městě ospravedlňoval.
Proč tedy tato intervence? Částečně proto, že to prezident udělat může, má takovou pravomoc. Washington D.C. není součástí žádného amerického státu a z velké části spadá pod federální správu. Zákon o samosprávě z roku 1973 umožňuje prezidentovi převzít kontrolu nad policií ve Washingtonu na 30 dní bez souhlasu Kongresu. A protože jde o federální území, prezident zároveň velí i městské národní gardě.
Zatímco Trump a jeho příznivci krok obhajují bojem proti kriminalitě, jeho odpůrci v Kongresu i mimo něj tvrdí, že skutečným cílem je upevnit kontrolu nad městy, která prezidenta politicky nepodporují.
Zdroj: Deutsche Welle(Německo)