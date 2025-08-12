Opatření, které obešlo volené vedení města, odůvodnil záchranou metropole před údajnou vlnou násilí.
„Naše hlavní město bylo ovládnuto násilnými gangy a krvežíznivými zločinci,“ řekl Trump na tiskové konferenci v Bílém domě. Podle statistik však násilná kriminalita po nárůstu v roce 2023 klesla o 35 % v roce 2024 a o dalších 26 % v letošních měsících.
Trump využil ustanovení zákona Home Rule Act (federální zákon upravující způsob vedení města Washington D. C.), jež mu umožňuje převzít policejní sbor na 30 dní při vyhlášení „nouze v oblasti veřejné bezpečnosti“. Starostka Muriel Bowser krok odmítla, ale uvedla, že město bude s federální vládou spolupracovat. Městský právník označil postup prezidenta za nezákonný.
Trump také oznámil plány na odstranění stanových táborů bezdomovců a naznačil možnost úplného federálního převzetí města. Zároveň také naznačil možnost aplikace stejných kroků na další americká města. „Pokud to bude nutné, uděláme totéž v Chicagu, což je katastrofa,“ řekl Trump v Bílém domě a dodal: „Doufám, že Los Angeles se dívá.“
Zdroj: Reuters(Velká Británie)