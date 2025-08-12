Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Trump vyslal do Washingtonu DC národní gardu

12. srpna 2025  23:17
Americký prezident Donald Trump oznámil nasazení 800 příslušníků národní gardy do Washingtonu a dočasné převzetí městského policejního sboru.  

ilustrační foto. | foto: U.S. Air National Guard, Matt Hecht

Opatření, které obešlo volené vedení města, odůvodnil záchranou metropole před údajnou vlnou násilí.

„Naše hlavní město bylo ovládnuto násilnými gangy a krvežíznivými zločinci,“ řekl Trump na tiskové konferenci v Bílém domě. Podle statistik však násilná kriminalita po nárůstu v roce 2023 klesla o 35 % v roce 2024 a o dalších 26 % v letošních měsících.

Trump využil ustanovení zákona Home Rule Act (federální zákon upravující způsob vedení města Washington D. C.), jež mu umožňuje převzít policejní sbor na 30 dní při vyhlášení „nouze v oblasti veřejné bezpečnosti“. Starostka Muriel Bowser krok odmítla, ale uvedla, že město bude s federální vládou spolupracovat. Městský právník označil postup prezidenta za nezákonný.

Trump také oznámil plány na odstranění stanových táborů bezdomovců a naznačil možnost úplného federálního převzetí města. Zároveň také naznačil možnost aplikace stejných kroků na další americká města. „Pokud to bude nutné, uděláme totéž v Chicagu, což je katastrofa,“ řekl Trump v Bílém domě a dodal: „Doufám, že Los Angeles se dívá.“

Zdroj: Reuters(Velká Británie)

vst; natoaktual.cz

