natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Evropa reaguje zdrženlivě na výzvy USA k zásahu v Hormuzském průlivu

    17. března 2026  16:23
    Britský premiér Keir Starmer uvedl, že Spojené království spolupracuje se spojenci na hledání řešení pro obnovení plavby v Hormuzském průlivu.  

    Německý kancléř Friedrich Merz a britský premiér Keir Starmer při podpisu bilaterální dohody mezi oběma zeměmi | foto: @bundeskanzler

    Zároveň však zdůraznil, že země nebude zatažena do širšího konfliktu. Po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem připustil nutnost stabilizace situace, upozornil však, že zajištění bezpečnosti v průlivu je složité a vyžaduje koordinovaný postup. Útoky na tankery a hrozby ze strany Íránu výrazně narušily provoz v klíčové oblasti, což vedlo k růstu cen ropy nad 100 dolarů za barel.

    Trump vyzval spojence včetně států Severoatlantické aliance k zapojení do operace a varoval, že odmítnutí pomoci může mít „velmi špatné“ důsledky pro budoucnost Aliance. Kritizoval také zdrženlivost některých partnerů a uvedl, že si zapamatuje země, které nepřispějí. Trump zároveň uvedl, že mu Starmer nabídl možnost nasazení britských letadlových lodí, avšak podle něj takový krok přichází pozdě; Starmer tuto informaci nepotvrdil.

    Evropské státy reagovaly převážně opatrně. Ministři zahraničí EU odmítli rozšířit námořní misi Aspides do oblasti Hormuzského průlivu a zdůraznili, že Evropa nemá zájem na dalším rozšiřování konfliktu. Řecko, Španělsko či Itálie odmítly účast na vojenských operacích a vyzvaly k diplomatickému řešení. Německo i další státy vyjádřily skepsi k rozšiřování stávajících misí.

    Zdrženlivý postoj zaujaly i další země mimo EU. Austrálie a Nový Zéland uvedly, že se do operace nezapojí, případně neobdržely žádnou oficiální žádost. Japonsko zatím analyzuje možné kroky.

    Zdroj: Time (USA)

    dkr; natoaktual.cz

