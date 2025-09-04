natoaktual.cz

    4. září 2025  14:39
    Prezident Spojených států amerických Donald Trump oznámil, že velitelství vesmírných sil bude přesunuto do Huntsville v Alabamě.  

    vesmír

     Rozhodnutí navazuje na jeho krok z roku 2021, který zvrátila administrativa bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, jež chtěla velitelství ponechat v Colorado Springs.

    Podle Trumpa má stěhování přinést 30 tisíc pracovních míst a zajistit trvalý domov pro velení v tzv. Rocket City. „Velitelství U.S. Space Command se přesune do krásného místa zvaného Huntsville v Alabamě, které bude od tohoto okamžiku navždy známo jako Rocket city,“ řekl Trump.

    O přesun se vede spor už více než čtyři roky. Vyšetřování vládních institucí odhalila nedostatky v původním výběrovém procesu, ale zároveň označila Huntsville za přijatelnou volbu. Biden v roce 2023 rozhodl, že Space Command zůstane v Coloradu, což vyvolalo nové kontroly a politické střety. Demokraté i republikáni z coloradské delegace nyní Trumpův krok kritizují a varují před miliardovými náklady.

    Předseda výboru pro ozbrojené složky Sněmovny reprezentantů Mike Rogers naopak rozhodnutí uvítal jako posílení americké národní bezpečnosti. „Space Command konečně přichází domů do Alabamy,“ napsal Rogers v příspěvku. „Toto oznámení prezidenta Trumpa je dalším z dlouhé řady silných rozhodnutí, která prospívají národní bezpečnosti Spojených států.“

    Zdroj: Military.com(USA)

    vst; natoaktual.cz

