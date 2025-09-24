natoaktual.cz

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Trump připustil, že Ukrajina může získat zpět svá území

    24. září 2025  12:45
    Americký prezident Donald Trump poprvé uvedl, že Ukrajina je schopna obnovit své hranice z období před ruskou invazí.  

    Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Haagu (25. června 2025) | foto: NATO Photos

    Na okraj Valného shromáždění OSN rovněž prohlásil, že by státy Severoatlantické aliance měly sestřelovat ruská letadla narušující jejich vzdušný prostor. Jeho výroky znamenají posun od dřívějších náznaků, že Kyjev by měl pro mír území obětovat.

    Trump později na síti Truth Social napsal, že „po hlubším pochopení ekonomické a vojenské situace Ukrajiny a Ruska dospěl k přesvědčení, že „Ukrajina s podporou Evropské unie je ve stavu, kdy může bojovat a ZVÍTĚZIT, získat celou Ukrajinu zpět v její původní podobě.“ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za velký obrat a dodal, že Trump nyní lépe rozumí situaci na bojišti.

    Opatrnější byl americký ministr zahraničí Marco Rubio, podle nějž konflikt skončí jednáním, nikoliv vojensky. Generální tajemník NATO Mark Rutte zdůraznil, že případné sestřelování ruských letounů musí vycházet z vyhodnocení jejich hrozby.

    Zdroj:CNN(USA)

    vst; natoaktual.cz

