Na okraj Valného shromáždění OSN rovněž prohlásil, že by státy Severoatlantické aliance měly sestřelovat ruská letadla narušující jejich vzdušný prostor. Jeho výroky znamenají posun od dřívějších náznaků, že Kyjev by měl pro mír území obětovat.
Trump později na síti Truth Social napsal, že „po hlubším pochopení ekonomické a vojenské situace Ukrajiny a Ruska dospěl k přesvědčení, že „Ukrajina s podporou Evropské unie je ve stavu, kdy může bojovat a ZVÍTĚZIT, získat celou Ukrajinu zpět v její původní podobě.“ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za velký obrat a dodal, že Trump nyní lépe rozumí situaci na bojišti.
Opatrnější byl americký ministr zahraničí Marco Rubio, podle nějž konflikt skončí jednáním, nikoliv vojensky. Generální tajemník NATO Mark Rutte zdůraznil, že případné sestřelování ruských letounů musí vycházet z vyhodnocení jejich hrozby.
