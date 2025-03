Trumpova administrativa však zvažuje změnu. Pentagon provádí rozsáhlou restrukturalizaci velitelství a bojových jednotek americké armády. Jeden ze zvažovaných plánů by zahrnoval, že by se USA vzdaly role vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě – známého ve vojenské terminologii jako SACEUR.

Vzdání se role SACEUR by představovalo významný symbolický posun v rozložení sil v NATO. Tříleté funkční období současného SACEUR, armádního generála Chrise Cavoliho, skončí letos v létě.

Navrhovaný restrukturalizační plán by mohl zahrnovat také dvě další významné změny: sloučení amerického evropského velení s americkým velením pro Afriku do jednoho společného velitelství se sídlem v německém Stuttgartu a uzavření Velitelství jih na Floridě, které by bylo začleněno pod americké Severní velení.

Plánované změny by mohly oslabit vliv USA v Evropě, protože by mohly omezit přístup americké armády ke klíčovým námořním a leteckým základnám v Itálii, Německu, Polsku a Španělsku.

Zdroj: NBC News(USA)