    Trump: USA vyšlou do Polska dalších 5 000 vojáků

    22. května 2026  14:54
    Americký prezident Donald Trump oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska.  

    Americké jednotky na cvičení Defender Europe v Polsku | foto: MON

    Rozhodnutí zveřejnil na sociální síti Truth Social a spojil ho se svými dobrými vztahy s nově zvoleným polským prezidentem Karolem Nawrockým, kterého během volební kampaně veřejně podpořil.

    Trump uvedl, že posílení americké vojenské přítomnosti má být výrazem podpory novému vedení Polska a vzájemného partnerství obou zemí. Oznámení přichází jen několik dní poté, co americká administrativa odložila plánované nasazení části vojáků do Polska a zároveň přehodnocovala rozmístění svých sil v Evropě.

    Polské vedení krok přivítalo. Prezident Karol Nawrocki poděkoval Trumpovi za posílení americké přítomnosti a zdůraznil význam strategického partnerství mezi Varšavou a Washingtonem.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

