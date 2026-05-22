Rozhodnutí zveřejnil na sociální síti Truth Social a spojil ho se svými dobrými vztahy s nově zvoleným polským prezidentem Karolem Nawrockým, kterého během volební kampaně veřejně podpořil.
Trump uvedl, že posílení americké vojenské přítomnosti má být výrazem podpory novému vedení Polska a vzájemného partnerství obou zemí. Oznámení přichází jen několik dní poté, co americká administrativa odložila plánované nasazení části vojáků do Polska a zároveň přehodnocovala rozmístění svých sil v Evropě.
Polské vedení krok přivítalo. Prezident Karol Nawrocki poděkoval Trumpovi za posílení americké přítomnosti a zdůraznil význam strategického partnerství mezi Varšavou a Washingtonem.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)