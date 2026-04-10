    Trump zvažuje stažení některých amerických vojáků z Evropy kvůli napětí v NATO

    10. dubna 2026  19:17
    Americký prezident Donald Trump jednal se svými poradci o možnosti stažení části amerických vojáků z Evropy.  

    Americký prezident Donald Trump. | foto: NATO

    Děje se tak v době rostoucího napětí se spojenci v Severoatlantické alianci. Podle zprávy je Trump frustrovaný tím, co považuje za selhání spojenců při zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu, i nedostatečným pokrokem v jeho snaze získat Grónsko.

    Zatím nepadlo žádné rozhodnutí a Bílý dům ani nepověřil Pentagon vypracováním konkrétních plánů na snížení počtu vojáků. Diskuse však poukazuje na zhoršené vztahy mezi Washingtonem a evropskými spojenci v NATO v posledních měsících.

    V rozhovoru, který minulý týden zveřejnil britský deník The Telegraph, Trump uvedl, že Spojené státy vážně zvažují odchod z NATO poté, co spojenci nepodpořili americkou vojenskou akci proti Íránu. Odborníci už delší dobu varují, že jakékoli náznaky oslabení závazků Spojených států vůči NATO by mohly povzbudit Rusko k testování soudržnosti Aliance.

    Zdroj: Polskie Radio (Polsko)

    aam; natoaktual.cz

