Děje se tak v době rostoucího napětí se spojenci v Severoatlantické alianci. Podle zprávy je Trump frustrovaný tím, co považuje za selhání spojenců při zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu, i nedostatečným pokrokem v jeho snaze získat Grónsko.
Zatím nepadlo žádné rozhodnutí a Bílý dům ani nepověřil Pentagon vypracováním konkrétních plánů na snížení počtu vojáků. Diskuse však poukazuje na zhoršené vztahy mezi Washingtonem a evropskými spojenci v NATO v posledních měsících.
V rozhovoru, který minulý týden zveřejnil britský deník The Telegraph, Trump uvedl, že Spojené státy vážně zvažují odchod z NATO poté, co spojenci nepodpořili americkou vojenskou akci proti Íránu. Odborníci už delší dobu varují, že jakékoli náznaky oslabení závazků Spojených států vůči NATO by mohly povzbudit Rusko k testování soudržnosti Aliance.
Zdroj: Polskie Radio (Polsko)