Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Trumpův tlak na NATO sjednocuje Evropu proti USA

    2. dubna 2026  16:18
    Napětí mezi Spojenými státy a evropskými spojenci v Severoatlantické alianci se prohlubuje kvůli válce s Íránem, přičemž výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa vedou evropské státy k větší jednotě vůči Washingtonu.  

    Šéf NATO Mark Rutte s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Evropští lídři a diplomaté diskutují o možném odchodu USA z Aliance a někteří se připravují na scénáře, v nichž by NATO přestalo plnit svou roli.

    Spojené státy kritizují evropské země za odmítnutí umožnit využití jejich základen a vzdušného prostoru pro operace proti Íránu. Evropští představitelé však zdůrazňují, že nebyli předem informováni a konflikt nepovažují za záležitost NATO. Většina států proto odmítla vojenské zapojení a místo toho volí zdrženlivý přístup.

    Generální tajemník NATO Mark Rutte podle diplomatů některé spojence irituje tím, že odmítá kritizovat USA a trvá na tom, že v rámci Aliance neexistují žádné problémy. Rutte záměrně volí zdrženlivý tón, aby neeskaloval spor mezi Evropou a Washingtonem. Prezident Donald Trump myšlenku kolektivní obrany opakovaně zpochybňoval, čímž tyto pochybnosti postupně přenesl do běžné politické debaty v členských státech.

    Reakcí je posilování evropské obranné spolupráce mimo rámec NATO. Diskutuje se o větším významu regionálních iniciativ, jako je Brity vedené uskupení Joint Expeditionary Force či severská spolupráce Nordefco. Evropská unie zároveň zvažuje nové finanční a bezpečnostní nástroje pro posílení obrany.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    dkr; natoaktual.cz

