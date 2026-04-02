Evropští lídři a diplomaté diskutují o možném odchodu USA z Aliance a někteří se připravují na scénáře, v nichž by NATO přestalo plnit svou roli.
Spojené státy kritizují evropské země za odmítnutí umožnit využití jejich základen a vzdušného prostoru pro operace proti Íránu. Evropští představitelé však zdůrazňují, že nebyli předem informováni a konflikt nepovažují za záležitost NATO. Většina států proto odmítla vojenské zapojení a místo toho volí zdrženlivý přístup.
Generální tajemník NATO Mark Rutte podle diplomatů některé spojence irituje tím, že odmítá kritizovat USA a trvá na tom, že v rámci Aliance neexistují žádné problémy. Rutte záměrně volí zdrženlivý tón, aby neeskaloval spor mezi Evropou a Washingtonem. Prezident Donald Trump myšlenku kolektivní obrany opakovaně zpochybňoval, čímž tyto pochybnosti postupně přenesl do běžné politické debaty v členských státech.
Reakcí je posilování evropské obranné spolupráce mimo rámec NATO. Diskutuje se o větším významu regionálních iniciativ, jako je Brity vedené uskupení Joint Expeditionary Force či severská spolupráce Nordefco. Evropská unie zároveň zvažuje nové finanční a bezpečnostní nástroje pro posílení obrany.
Zdroj: Politico (Belgie)