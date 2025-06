Podle Trumpa jde o velkolepý vojenský úspěch, který nadchl Izrael a potěšil některé Republikány. Tento akt však šokoval část jeho věrných příznivců z řad hnutí MAGA, kteří věřili jeho slibům, že bude nadále izolacionistou a ukončí nekonečné zahraniční války Spojených států amerických.

Pro ty, kdo ostře sledují prezidentovy dlouhodobé útoky na demokracii, nebyl tento krok žádným překvapením. Trumpův izolacionismus byl vždy selektivní. Jde také o další náznak jeho pohrdání veřejným míněním, neúcty ke Kongresu a demokratickým základům USA.

Podle průzkumu Economist/YouGov šest z deseti Američanů bylo proti vojenskému zapojení USA v konfliktu mezi Izraelem a Íránem.

Útok na Írán proběhl bez souhlasu Kongresu. Členové demokratické strany označili jeho postup za protiústavní, protože neexistoval žádný důkaz o bezprostřední hrozbě pro USA, který by mohl ospravedlnit Trumpův jednostranný zásah.

„Neexistují žádné zpravodajské informace, které by naznačovaly, že Írán se rozhodl vyrobit jadernou bombu nebo že ji už sestavuje,“ uvedl demokratický senátor a člen pracovní skupiny pro národní bezpečnost Adam Schiff. Demokraté bohužel nemají žádné mocenské pozice, které by mohly Trumpa zpomalit či zastavit, protože obě komory Kongresu ovládají Republikáni. Nelze tak očekávat, že by se ani v tuto chvíli postavili proti Trumpovi.

Trump není tím, kým se nepravdivě prohlašuje. Loni tvrdil, že byl jediným prezidentem za posledních 72 let, který nevedl žádnou válku – ve skutečnosti jím byl Jimmy Carter.

Trump ve svém prvním funkčním období nařídil raketové útoky v Sýrii, rozšířil vojenské operace v Somálsku, zesílil boj proti Islámskému státu, nechal svrhnout konvenční bombu na Afghánistán a nařídil likvidaci íránského generála Kásima Sulejmáního. Zatím začátek jeho druhého funkčního období hovoří za vše.

Zdroj: The Guardian (Velká Británie)