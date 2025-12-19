natoaktual.cz

    19. prosince 2025  20:40
    Americký prezident Donald Trump podepsal každoroční zákon o obranné politice. Ten má mimo jiné přimět Pentagon ke zveřejnění záběrů z vojenských úderů proti plavidlům v Latinské Americe a zároveň mu částečně „svázat ruce“ při zvažování dlouhodobých vojenských závazků USA v zahraničí.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

    Konečná verze zákona vyostřuje spor o záznamy z operací, při nichž armáda zasahovala proti podezřelým lodím pašujícím drogy v Karibiku a ve východní části Tichého oceánu.

    Konkrétně zmrazuje čtvrtinu cestovního rozpočtu amerického ministra obrany Peta Hegsetha, dokud Kongres neobdrží požadované video.

    Nově podepsaný zákon zároveň omezuje, jak razantně může Trumpova administrativa prosazovat snižování počtu amerických vojáků v zahraničí. Součástí je také schválení 400 milionů dolarů na úsilí Pentagonu vyzbrojit a vybavit Ukrajinu v pokračující válce s Ruskem.

    Zdroj: Politico(USA)

    natoaktual.cz

