    18. září 2025  23:37
    Trumpova administrativa schválila první balíčky americké zbrojní pomoci pro Ukrajinu, které budou financovány spojenci NATO v rámci nového finančního mechanismu.  

    Vlajky Ukrajiny a Severoatlantické aliance | foto: NATO Photos

     Pomoc bude poprvé využívat tzv. Seznam prioritních ukrajinských potřeb (PURL) – nástroj vyvinutý členskými státy NATO a Spojenými státy k lepší koordinaci a financování nejnaléhavějších potřeb Kyjeva na bojišti.

    Zásilky v hodnotě až 500 milionů dolarů schválil náměstek ministra obrany pro politické záležitosti Elbridge Colby. Podle Washingtonu by mohly být odeslány již brzy, protože USA obnovují dodávky zbraní na Ukrajinu.

    Prostřednictvím PURL spojenci shromažďují příspěvky na nákup amerických zbraní, munice a vybavení z amerických zásob. Celková hodnota iniciativy by mohla dosáhnout až 10 miliard dolarů.

    Prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Ukrajina v rámci balíčků PURL obdrží mimo jiné systémy Patriot a raketomety HIMARS. Už v srpnu Zelenskyj prohlásil, že cílem Ukrajiny je zajistit od spojenců alespoň miliardu dolarů měsíčně na nákup amerických zbraní. Plán rovněž počítá s partnerstvím s ukrajinskými firmami v hodnotě 50 miliard dolarů na výrobu dronů a zahrnuje také dodávku nejméně deseti systémů protivzdušné obrany Patriot.

    Zdroj: The Kyiv Independent (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

