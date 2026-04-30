natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Trump hrozí snížením počtu amerických vojáků v Německu

    30. dubna 2026  19:56
    Prezident Spojených států Donald Trump uvedl, že USA zvažují snížení počtu vojáků rozmístěných v Německu.  

    Americký prezident Donald Trump s německým kancléřem Friedrichem Merzem na summitu Aliance v Haagu | foto: NATO Photos

    Oznámení přišlo krátce poté, co německý kancléř Friedrich Merz kritizoval americký postup při jednáních s Íránem. Trump na své platformě Truth Social uvedl, že rozhodnutí bude přijato v blízké době.

    Napětí mezi oběma zeměmi souvisí s jednáními o Íránu a situací v Hormuzském průlivu, kde rozhovory uvízly na mrtvém bodě. „Íránci jsou zjevně velmi zkušení vyjednavači, nebo spíše velmi zruční v tom, jak nevyjednávat. Nechají Američany přiletět do Islámábádu a poté zase odletět bez jakéhokoli výsledku,“ uvedl německý kancléř. Trump v reakci obvinil Merze z nepochopení situace a naznačil, že je podle něj příliš smířlivý vůči íránskému jadernému programu. Přesto kancléř stojí za tím, že jejich vztahy zůstávají dobré.

    Hrozba snížení americké vojenské přítomnosti v Německu přichází v době širší krize vztahů mezi USA a evropskými spojenci v Severoatlantické alianci. Trump dlouhodobě kritizuje spojence za nízké obranné výdaje a zvažoval i odchod USA z NATO, což by však vyžadovalo souhlas Kongresu. V Evropě je rozmístěno přes 68 tisíc amerických vojáků, z toho nejvíce právě v Německu.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media