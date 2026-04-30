Oznámení přišlo krátce poté, co německý kancléř Friedrich Merz kritizoval americký postup při jednáních s Íránem. Trump na své platformě Truth Social uvedl, že rozhodnutí bude přijato v blízké době.
Napětí mezi oběma zeměmi souvisí s jednáními o Íránu a situací v Hormuzském průlivu, kde rozhovory uvízly na mrtvém bodě. „Íránci jsou zjevně velmi zkušení vyjednavači, nebo spíše velmi zruční v tom, jak nevyjednávat. Nechají Američany přiletět do Islámábádu a poté zase odletět bez jakéhokoli výsledku,“ uvedl německý kancléř. Trump v reakci obvinil Merze z nepochopení situace a naznačil, že je podle něj příliš smířlivý vůči íránskému jadernému programu. Přesto kancléř stojí za tím, že jejich vztahy zůstávají dobré.
Hrozba snížení americké vojenské přítomnosti v Německu přichází v době širší krize vztahů mezi USA a evropskými spojenci v Severoatlantické alianci. Trump dlouhodobě kritizuje spojence za nízké obranné výdaje a zvažoval i odchod USA z NATO, což by však vyžadovalo souhlas Kongresu. V Evropě je rozmístěno přes 68 tisíc amerických vojáků, z toho nejvíce právě v Německu.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)