    4. března 2026  7:38
    Americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením úplného obchodního embarga Spojených států na Španělsko poté, co tato evropská země a člen Severoatlantické aliance odmítla umožnit americké armádě využívat své základny pro mise spojené s údery na Írán.  

    Španělský premiér Pedro Sánchez | foto: @Soc_Intl

    „Španělsko bylo hrozné,“ řekl Trump novinářům během setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Dodal, že ministru financí Scottu Bessentovi řekl, aby se Španělskem přerušil veškerá obchodní jednání.

    Spojené státy mezitím přesunuly 15 letadel, včetně tankerů pro doplňování paliva ve vzduchu, z vojenských základen Naval Station Rota a Morón Air Base na jihu Španělska poté, co španělská socialistická vláda oznámila, že nedovolí jejich využití k útokům na Írán. Trump zároveň znovu kritizoval Španělsko za to, že podle něj nereaguje na výzvy USA, aby všichni členové NATO vydávali na obranu alespoň 5 % svého HDP.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    natoaktual.cz

