Půjde již o druhý případ během probíhajícího shutdownu, kdy se Bílému domu podaří zabránit tomu, aby příslušníci ozbrojených sil nedostali výplaty. Shutdown nyní trvá zhruba měsíc.
Vojáci jsou považováni za klíčové federální zaměstnance, a proto musí během přerušení financování pracovat. Na rozdíl od běžných vládních pracovníků však vojáci zpravidla nedostávají výplatu, dokud se financování neobnoví.
Podle představitele Úřadu pro správu a rozpočet (OMB) bude na výplaty použito přibližně 2,5 miliardy dolarů z fondu určeného na vojenské bydlení v rámci Trumpova rozpočtového návrhu „One Big Beautiful Bill“. Dalších 1,4 miliardy dolarů má pocházet z účtu Pentagonu pro výzkum a vývoj a stejná částka z prostředků určených na akvizice. Pentagon navíc nedávno přijal anonymní dar ve výši 130 milionů dolarů na financování mezd vojáků během shutdownu, což vyvolalo mezi některými demokratickými zákonodárci otázky ohledně zákonnosti a etiky takového kroku.
Zdroj: NBC News (USA)