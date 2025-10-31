natoaktual.cz

    31. října 2025  16:05
    Administrativa Donalda Trumpa plánuje tento týden zajistit vyplacení mezd americkým vojákům prostřednictvím kombinace legislativních prostředků a financí ministerstva obrany.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

    Půjde již o druhý případ během probíhajícího shutdownu, kdy se Bílému domu podaří zabránit tomu, aby příslušníci ozbrojených sil nedostali výplaty. Shutdown nyní trvá zhruba měsíc.

    Vojáci jsou považováni za klíčové federální zaměstnance, a proto musí během přerušení financování pracovat. Na rozdíl od běžných vládních pracovníků však vojáci zpravidla nedostávají výplatu, dokud se financování neobnoví.

    Podle představitele Úřadu pro správu a rozpočet (OMB) bude na výplaty použito přibližně 2,5 miliardy dolarů z fondu určeného na vojenské bydlení v rámci Trumpova rozpočtového návrhu „One Big Beautiful Bill“. Dalších 1,4 miliardy dolarů má pocházet z účtu Pentagonu pro výzkum a vývoj a stejná částka z prostředků určených na akvizice. Pentagon navíc nedávno přijal anonymní dar ve výši 130 milionů dolarů na financování mezd vojáků během shutdownu, což vyvolalo mezi některými demokratickými zákonodárci otázky ohledně zákonnosti a etiky takového kroku.

    Zdroj: NBC News (USA)

    aam; natoaktual.cz

