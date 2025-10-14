Na síti Truth Social uvedl, že využil svou pravomoc vrchního velitele a pověřil ministra obrany Peta Hegsetha, aby 15. října uvolnil všechny dostupné prostředky. „Nedovolím, aby Demokraté drželi naši armádu a bezpečnost země jako rukojmí,“ napsal.
Federální „shutdown“ začal 1. října a je prvním od pětatřicetidenního uzavření z konce roku 2018. Bez Trumpova zásahu by více než 1,3 milionu vojáků nedostalo první výplatu po začátku krize. 750 000 civilních zaměstnanců ministerstva obrany bylo posláno na nucenou dovolenou. Vláda zároveň propustila stovky pracovníků z ministerstev obchodu, školství či energetiky, což odbory označily za nezákonné a chystají se proti krokům žalovat.
Šéf senátních Demokratů Chuck Schumer prohlásil, že strana je v otázce řešení krize jednotná, zatímco Trump opakovaně obviňuje Demokraty z odpovědnosti za zablokování financování vlády. Ministr obrany Hegseth prezidentovo rozhodnutí podpořil slovy: „Prezident Trump plní, co slíbil – pro vojáky.“
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)