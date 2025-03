Během jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Bílém domě znovu zdůraznil strategický význam tohoto arktického ostrova.

„Víš, Marku, potřebujeme to pro mezinárodní bezpečnost – nejen pro naši, ale pro celosvětovou. V těchto vodách operuje spousta hráčů, a proto musíme být obezřetní,“ řekl Trump Ruttemu. Rutte reagoval zdrženlivě a uvedl, že se nechce zapojovat do debaty o tom, zda by se Grónsko mělo stát součástí Spojených států, a zdůraznil, že nechce do této otázky zatahovat NATO.

Kontrola nad Grónskem by výrazně posílila vliv USA v arktické oblasti, která je bohatá na přírodní zdroje a kde si Rusko i Čína upevňují svou přítomnost. Trumpovy výroky však vyvolaly okamžitý nesouhlas odstupujícího grónského premiéra Mute Egedeho. Ten oznámil, že plánuje svolat schůzku lídrů politických stran, aby společně odmítli Trumpův záměr převzít Grónsko, kde žije téměř 57 000 obyvatel.

Zdroj: Deutsche Welle(Německo)