Dosud se Trump vyhýbal přímému odsouzení Moskvy – v únoru se dokonce USA spolu s Ruskem a Korejskou lidově demokratickou republikou (KLDR) postavily proti rezoluci OSN podporující územní celistvost Ukrajiny a odmítly i společné prohlášení G7, kde byla Moskva označena za agresora.
Podle Trumpa se jeho postoj k Rusku vyostřil během léta, když se nedařilo přimět ruského prezidenta Vladimira Putina k jednání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. „Myslel jsem, že to bude snadné, ale oni se nenávidí natolik, že spolu nemohou ani dýchat,“ uvedl Trump.
Prezident zároveň naznačil možnost nových amerických sankcí, podmínil je však tím, že Evropa nejprve přestane nakupovat ruskou ropu a zpřísní vlastní režim. USA mezitím tlačí na snížení závislosti na ruském plynu, jak uvedl americký ministr energetiky Chris Wright.
Zdroj: Politico (Belgie)