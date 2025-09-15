natoaktual.cz

    15. září 2025  22:31
    Americký prezident Donald Trump po měsících váhání vůbec poprvé označil Rusko za agresora ve válce proti Ukrajině. „Tento týden zemřelo 8 000 vojáků z obou zemí. O něco více z Ruska, ale když jste agresorem, ztrácíte víc,“ řekl.  

    Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Haagu (25. června 2025) | foto: NATO Photos

    Dosud se Trump vyhýbal přímému odsouzení Moskvy – v únoru se dokonce USA spolu s Ruskem a Korejskou lidově demokratickou republikou (KLDR) postavily proti rezoluci OSN podporující územní celistvost Ukrajiny a odmítly i společné prohlášení G7, kde byla Moskva označena za agresora.

    Podle Trumpa se jeho postoj k Rusku vyostřil během léta, když se nedařilo přimět ruského prezidenta Vladimira Putina k jednání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. „Myslel jsem, že to bude snadné, ale oni se nenávidí natolik, že spolu nemohou ani dýchat,“ uvedl Trump.

    Prezident zároveň naznačil možnost nových amerických sankcí, podmínil je však tím, že Evropa nejprve přestane nakupovat ruskou ropu a zpřísní vlastní režim. USA mezitím tlačí na snížení závislosti na ruském plynu, jak uvedl americký ministr energetiky Chris Wright.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

