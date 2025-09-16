natoaktual.cz

    16. září 2025  22:58
    Americký prezident Donald Trump prohlásil, že státy NATO by měly ukončit dovoz ruské ropy, pokud chtějí, aby Spojené státy zpřísnily sankce proti Moskvě. V současnosti ruskou ropu dovážejí jen tři členové Aliance – Maďarsko, Slovensko a Turecko, přičemž Turecko je zdaleka největším odběratelem.  

    Donald Trump | foto: Gage Skidmore / Flickr

    Trump již delší dobu hovoří o zavedení sekundárních cel na země, které ruskou ropu nakupují, a nedávno je vyhlásil i vůči Indii. Na své síti Truth Social nyní vyzval „všechny státy NATO“, aby dovoz zastavily.

    Cílem opatření je zasáhnout ruskou ekonomiku přerušením jednoho z klíčových exportních zdrojů a přinutit Kreml k jednáním o ukončení totální války proti Ukrajině.

    Závislost Turecka na ruské ropě je však silně podmíněna ekonomicky a Ankara ji jen obtížně omezí. Některé turecké rafinerie odebírají až 90 procent ropy právě z Ruska a přechod na jiné zdroje by nebyl možný ze dne na den.

    Maďarsko a Slovensko opakovaně zdůrazňují, že jsou závislé na dodávkách z ropovodu Družba. Evropská unie si ale stanovila cíl ukončit dovoz ruských energetických surovin do roku 2027 a využít k tomu pravidla vnitřního trhu, takže Budapešť ani Bratislava by takové rozhodnutí nemohly vetovat. Podle analytiků by obě země mohly částečně nahradit ruské dodávky využitím ropovodu Adria vedoucího přes Chorvatsko.

    Zdroj: Radio Free Europe(ČR/USA)

    natoaktual.cz

