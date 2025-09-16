Trump již delší dobu hovoří o zavedení sekundárních cel na země, které ruskou ropu nakupují, a nedávno je vyhlásil i vůči Indii. Na své síti Truth Social nyní vyzval „všechny státy NATO“, aby dovoz zastavily.
Cílem opatření je zasáhnout ruskou ekonomiku přerušením jednoho z klíčových exportních zdrojů a přinutit Kreml k jednáním o ukončení totální války proti Ukrajině.
Závislost Turecka na ruské ropě je však silně podmíněna ekonomicky a Ankara ji jen obtížně omezí. Některé turecké rafinerie odebírají až 90 procent ropy právě z Ruska a přechod na jiné zdroje by nebyl možný ze dne na den.
Maďarsko a Slovensko opakovaně zdůrazňují, že jsou závislé na dodávkách z ropovodu Družba. Evropská unie si ale stanovila cíl ukončit dovoz ruských energetických surovin do roku 2027 a využít k tomu pravidla vnitřního trhu, takže Budapešť ani Bratislava by takové rozhodnutí nemohly vetovat. Podle analytiků by obě země mohly částečně nahradit ruské dodávky využitím ropovodu Adria vedoucího přes Chorvatsko.
Zdroj: Radio Free Europe(ČR/USA)