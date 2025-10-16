natoaktual.cz

    Trump: USA zasáhly loď podezřelou z pašování drog u Venezuely, zemřelo šest lidí

    16. října 2025  16:24
    USA zasáhly další malou loď obviněnou z přepravy drog ve vodách u Venezuely a zabily šest lidí.  

    Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Haagu (25. června 2025) | foto: NATO Photos

    Ti, kteří při útoku zemřeli, byli na palubě lodi a žádní američtí vojáci nebyli zraněni, uvedl prezident Donald Trump v příspěvku na sociálních sítích. Jde o pátý smrtící útok v Karibiku.

    Černobílé video ukazovalo malý člun, který se na vodě zdál stát. Během několika sekund je zasažen projektilem shora a exploduje. Poté je vidět, jak člun několik sekund hoří plameny. Trump uvedl, že útok byl proveden v mezinárodních vodách a zpravodajské služby potvrdily, že plavidlo obchodovalo s drogami, bylo spojeno s narkoteroristickými sítěmi a nacházelo se na známé trase obchodování s drogami.

    James Story, bývalý americký velvyslanec pro venezuelské záležitosti v letech 2018 až 2023, agentuře Associated Press řekl, že probíhající americké útoky na lodě v Karibiku by mohly v konečném důsledku bránit úsilí v boji proti drogám. Story uvedl, že útoky tím, že rozčilují dlouholeté americké spojence v regionu, jako je Kolumbie, pravděpodobně poškodí schopnost USA shromažďovat informace od spojenců, aby mohly zakročit proti organizacím obchodujícím s drogami.

    Zdroj: Military.com (USA)

    aam; natoaktual.cz

