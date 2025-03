Nová politika by mohla upřednostnit členy ty Aliance, kteří vydávají stanovené procento svého HDP na obranu. Spojené státy americké by v tomto případě mohly rozhodnout o tom, že by nebránily spojence, kteří nesplňují požadovaný práh výdajů na obranu.

Pokud by Trump tuto změnu provedl, znamenalo by to odklon od základního principu NATO, tedy článku 5 o kolektivní obraně. Trump od svého prvního funkčního období zpochybňuje přínos článku 5 pro USA, přestože byl aktivován v historii Aliance pouze jednou, a to po teroristických útocích na USA 11. září 2001.

V rámci této zamýšlené politiky Trump také navrhuje, že by USA mohly soustředit vojenské jednotky a cvičení v zemích, které splňují požadované výdaje na obranu. Trump dlouhodobě kritizuje nízké výdaje na obranu některých členských zemích NATO. Nyní prosazuje zvýšení výdajů na obranu na 5 % HDP, přestože tuto úroveň USA nesplňují. Nejvíce se novému požadavku blíží Polsko, které na obranu vydalo 4,12 % HDP.

Zdroj: NBC News (USA)