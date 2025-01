Oba volají po omezení americké vojenské přítomnosti v Evropě a rozsáhlé restrukturalizaci armády.

Dahmerova výzkumná zpráva z roku 2023 nabízí detailní pohled na tzv. „strategy of denial.“ Tento přístup se snaží odradit protivníky od agresivního jednání přesvědčováním, že jejich plány nemají šanci na úspěch. Splnění těchto požadavků v Tichomoří by podle zprávy znamenalo přijetí většího rizika v jiných regionech namísto navyšování obranných výdajů. Zpráva doporučuje dramatické škrty v americké armádě a odhaduje, že navrhované škrty by Pentagonu ušetřily 70 miliard dolarů ročně.

Dahmer varuje, že toto přeskupení by mělo vážné dopady na bezpečnostní struktury v Evropě, která se na americkou přítomnost spoléhala v posledních desetiletích. Mise amerického evropského velení (EUCOM) by byla značně omezena, pokud ne zcela zrušena. To by zahrnovalo konec rotací armádních tankových brigád v Evropě, které byly klíčové od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2014.

Velez-Green, který nyní slouží jako hlavní poradce náměstka ministra obrany pro politiku, loni uvedl, že situace v Tichomoří znamená, že evropští spojenci budou muset převzít větší zodpovědnost za bezpečnost kontinentu.

