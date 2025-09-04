natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Trump slíbil posílit americké síly v Polsku kvůli Rusku

    4. září 2025  14:40
    Prezident Spojených států amerických Donald Trump ujistil polského prezidenta Karola Nawrockého, že Spojené státy jsou připraveny posílit svůj vojenský kontingent v Polsku.  

    Americké jednotky na cvičení Defender Europe v Polsku | foto: MON

     Podle Trumpa má země na východním křídle Severoatlantické aliance zvláštní význam kvůli hrozbám z Ruska. „Nikdy jsme ani nepřemýšleli o tom, že bychom vojáky z Polska stáhli. Jsme s Polskem na sto procent a pomůžeme Polsku chránit se,“ řekl Trump.

    Nawrocki během návštěvy Washingtonu ocenil silnou záruku bezpečnosti a připomněl, že Polsko poprvé v historii vítá přítomnost cizích vojáků na svém území. V současnosti je v zemi zhruba osm tisíc amerických vojáků, část z nich na rotační bázi. Trump naznačil, že jejich počet může dále růst.

    Nawrocki, který se dostal k moci s hesly blízkými Trumpovu hnutí, zdůraznil jednotu v postoji vůči Rusku, a to navzdory sporům s vládou Donalda Tuska i v rámci Evropské unie. Polský prezident podporuje Ukrajinu v obraně proti ruské agresi, zároveň však odmítá její vstup do NATO.

    Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda(USA)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media