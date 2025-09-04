Podle Trumpa má země na východním křídle Severoatlantické aliance zvláštní význam kvůli hrozbám z Ruska. „Nikdy jsme ani nepřemýšleli o tom, že bychom vojáky z Polska stáhli. Jsme s Polskem na sto procent a pomůžeme Polsku chránit se,“ řekl Trump.
Nawrocki během návštěvy Washingtonu ocenil silnou záruku bezpečnosti a připomněl, že Polsko poprvé v historii vítá přítomnost cizích vojáků na svém území. V současnosti je v zemi zhruba osm tisíc amerických vojáků, část z nich na rotační bázi. Trump naznačil, že jejich počet může dále růst.
Nawrocki, který se dostal k moci s hesly blízkými Trumpovu hnutí, zdůraznil jednotu v postoji vůči Rusku, a to navzdory sporům s vládou Donalda Tuska i v rámci Evropské unie. Polský prezident podporuje Ukrajinu v obraně proti ruské agresi, zároveň však odmítá její vstup do NATO.
Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda(USA)