„Armáda buduje masivní komplex pod tanečním sálem a ten je ve výstavbě, a daří se nám velmi dobře, takže jsme před harmonogramem,“ řekl Trump.
Trump uvedl, že samotný sál bude součástí projektu a bude sloužit jako kryt pro infrastrukturu pod ním. Výstavbu oznámil již dříve, přičemž sál má mít rozlohu přibližně 90 tisíc čtverečních stop a odhadovanou cenu 400 milionů dolarů.
Podle prezidenta je projekt financován výhradně z jeho vlastních prostředků a darů, bez využití státních financí. „Všechno je odolné proti dronům a neprůstřelné, a bohužel žijeme v době, kdy je to dobrá věc,“ dodal.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)