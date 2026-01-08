„Rusko a Čína se bez Spojených států Aliance vůbec nebojí a pochybuji, že by tu NATO bylo pro nás, kdybychom ho opravdu potřebovali,“ uvedl Trump na své sociální síti Truth Social.
Trump zároveň prohlásil, že Washington si zachová své alianční závazky bez ohledu na reciprocitu, a dodal, že Rusko a Čína podle něj respektují Spojené státy výhradně pod jeho vedením. Připsal si také zásluhy za zvýšení obranných výdajů členských států NATO z úrovně 2 % HDP na 5 % a tvrdil, že většina zemí své finanční závazky neplnila až do jeho zapojení.
Na pozdější tiskové konferenci mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt novinářům sdělila, že Trumpův postoj k NATO zůstává nezměněn. Na dotaz, zda je prezident i nadále odhodlán dodržovat klauzuli článku 5 NATO o kolektivní obraně, odkázala na jeho dřívější výroky, podle nichž „Spojené státy budou vždy stát při NATO, i když NATO nebude stát při nás“. Podle Leavitt tato slova potvrzují Trumpův trvalý závazek vůči Alianci.
Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)