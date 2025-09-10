natoaktual.cz

    10. září 2025  15:56
    Trumpova administrativa nyní začala označovat Pentagon jako ministerstvo války, přestože jeho oficiální název se právně nezměnil.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

    Prezident Donald Trump podepsal výkonný příkaz, kterým ministerstvu obrany přidělil „druhý název“ – ministerstvo války. Tento krok má obejít skutečnost, že formální změna názvu by vyžadovala souhlas Kongresu. Nařízení zároveň opravňuje ministra obrany Peta Hegsetha k používání titulu „ministr války“.

    Tento krok zapadá do rétoriky Trumpovy administrativy zdůrazňující smrtící sílu a válečný étos a představuje příklad agresivnějšího vojenského postoje. Krátce po podpisu příkazu začala administrativa název používat: web defense.gov byl přesměrován na war.gov, Hegseth změnil své uživatelské jméno na síti X na @SecWar a na dveřích jeho kanceláře byl vyměněn nápis „ministr obrany“ za „ministr války“.

    Trumpův příkaz sice formálně nepřejmenovává ministerstvo, ukládá však Hegsethovi povinnost předložit Kongresu legislativní návrhy, které by oficiální změnu zajistily. Republikáni již v Kongresu předložili vlastní návrhy na oficiální přejmenování ministerstva. Není však jasné, zda by taková legislativa prošla. Ke schválení je v senátu obvykle potřeba 60 hlasů a Demokraté, kteří mají v horní komoře 47 křesel, se k tomuto kroku staví kriticky.

    Zdroj: Military.com(USA)

    aam; natoaktual.cz

