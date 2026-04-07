Pro americké vojenské velení jde o mimořádně naléhavou otázku. Trump v ostrém a vulgárním vyjádření stanovil íránské vládě termín do úterý 20:00 hodin washingtonského času, aby znovu otevřela Hormuzský průliv. V opačném případě podle něj přijde „den elektráren a den mostů, všechno najednou“.
Mezi právními experty se přitom téměř nevede spor o tom, že útok na životně důležitou infrastrukturu pro 93 milionů Íránců by mohl představovat válečný zločin.
„Taková rétorická prohlášení — pokud by byla naplněna — by se rovnala nejzávažnějším válečným zločinům. Prezidentova slova tak staví příslušníky ozbrojených sil do mimořádně složité situace,“ napsaly na webu Just Security dvě bývalé vojenské právničky z okruhu JAG, Margaret Donovan a Rachel VanLandingham.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)