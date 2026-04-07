    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Dilema amerických důstojníků: neuposlechnout rozkaz, nebo podíl na zločinech

    7. dubna 2026  16:29
    Trumpovy výhrůžky masivním bombardováním civilní infrastruktury v Íránu staví americké vojenské důstojníky před zásadní dilema: buď neuposlechnout rozkazy, nebo se podílet na možných válečných zločinech.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

    Pro americké vojenské velení jde o mimořádně naléhavou otázku. Trump v ostrém a vulgárním vyjádření stanovil íránské vládě termín do úterý 20:00 hodin washingtonského času, aby znovu otevřela Hormuzský průliv. V opačném případě podle něj přijde „den elektráren a den mostů, všechno najednou“.

    Mezi právními experty se přitom téměř nevede spor o tom, že útok na životně důležitou infrastrukturu pro 93 milionů Íránců by mohl představovat válečný zločin.

    „Taková rétorická prohlášení — pokud by byla naplněna — by se rovnala nejzávažnějším válečným zločinům. Prezidentova slova tak staví příslušníky ozbrojených sil do mimořádně složité situace,“ napsaly na webu Just Security dvě bývalé vojenské právničky z okruhu JAG, Margaret Donovan a Rachel VanLandingham.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

