Rutte jednání označil za velmi otevřené a velmi upřímné, přestože mezi oběma stranami panovaly zjevné neshody.
Trump před schůzkou zvažoval odchod Spojených států z Aliance poté, co některé členské země odmítly podpořit americké kroky v Hormuzském průlivu. Podle Bílého domu NATO v konfliktu selhalo a spojenci se podle administrativy nepostavili dostatečně na stranu USA. Rutte naopak zdůraznil, že většina evropských zemí poskytla podporu například v logistice, základnách či přeletech.
Napětí mezi Washingtonem a Aliancí tak přetrvává, a ještě zesílilo v souvislosti s konfliktem s Íránem. Trump opakovaně hrozí odchodem z NATO a jeho kritika nyní představuje jednu z největších výzev, jakým Aliance čelí.
