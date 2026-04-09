Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    9. dubna 2026  20:59
    Prezident Spojených států Donald Trump po setkání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem opět ostře kritizoval Alianci za její roli ve válce s Íránem. „NATO tam nebylo, když jsme ho potřebovali, a nebude tam, ani když ho budeme potřebovat znovu,“ napsal Trump na sociální sítě.  

    Šéf NATO Mark Rutte s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě (14. července 2025) | foto: NATO Photos

    Rutte jednání označil za velmi otevřené a velmi upřímné, přestože mezi oběma stranami panovaly zjevné neshody.

    Trump před schůzkou zvažoval odchod Spojených států z Aliance poté, co některé členské země odmítly podpořit americké kroky v Hormuzském průlivu. Podle Bílého domu NATO v konfliktu selhalo a spojenci se podle administrativy nepostavili dostatečně na stranu USA. Rutte naopak zdůraznil, že většina evropských zemí poskytla podporu například v logistice, základnách či přeletech.

    Napětí mezi Washingtonem a Aliancí tak přetrvává, a ještě zesílilo v souvislosti s konfliktem s Íránem. Trump opakovaně hrozí odchodem z NATO a jeho kritika nyní představuje jednu z největších výzev, jakým Aliance čelí.

    Zdroj: BBC(Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

