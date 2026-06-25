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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Trump kritizoval spojence z NATO za slabou podporu proti Íránu

    25. června 2026  12:04
    Americký prezident Donald Trump vyjádřil ostré zklamání nad chybějící solidaritou evropských spojenců. Během setkání v Oválné pracovně Bílého domu řekl generálnímu tajemníkovi NATO Marku Ruttemu, že ho postoj evropských členů během vojenského tažení proti Íránu velmi zklamal.  

    Šéf NATO Mark Rutte s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě (14. července 2025) | foto: NATO Photos

    Trump zdůraznil, že Spojené státy zničily Írán během prvního týdne samy, avšak podpora partnerů by byla gestem spojenectví. Mark Rutte však Alianci bránil a poukázal na to, že z evropských základen během konfliktu podnikly Američané čtyři až pět tisíc operačních.

    Rutte následně novinářům potvrdil, že Trump zůstává Alianci plně oddán a Washington by v případě útoku Evropu ochránil.

    Rutteho vyjádření o zapojení evropských základen však vyvolalo ostrou reakci Teheránu, přičemž mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaeil Baqaei obvinil Alianci z aktivní spoluviny na nezákonné útočné válce. Od Rutteho slov se okamžitě distancovala Itálie, jejíž ministerstvo obrany označilo prohlášení za zavádějící a upřesnilo, že v rámci stávajících dohod povolilo americkým silám pouze technické a logistické lety.

    Napětí uvnitř Aliance podtrhuje i fakt, že Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán bez předchozí konzultace s partnery z NATO, což u klíčových evropských spojenců vyvolalo skepticismus ohledně nutnosti samotného konfliktu.

    Tato otevřená kritika ze strany Bílého domu přichází pouhé dva týdny před červencovým summitem NATO v turecké Ankaře. Washington dlouhodobě tlačí na to, aby evropské státy převzaly hlavní odpovědnost za svou vlastní konvenční obranu, protože americká pozornost se geopoliticky přesouvá směrem k Číně.

    Pentagon již informoval partnery o omezování svých prostředků poskytovaných pro operace NATO, což mezi evropskými spojenci vyvolává obavy. Evropa je stále závislá na klíčových amerických zbraňových systémech, což ji činí zranitelnou vůči agresivnímu Rusku.

    Zdroj: France 24 (Francie)

    maj; natoaktual.cz

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