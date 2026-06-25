Trump zdůraznil, že Spojené státy zničily Írán během prvního týdne samy, avšak podpora partnerů by byla gestem spojenectví. Mark Rutte však Alianci bránil a poukázal na to, že z evropských základen během konfliktu podnikly Američané čtyři až pět tisíc operačních.
Rutte následně novinářům potvrdil, že Trump zůstává Alianci plně oddán a Washington by v případě útoku Evropu ochránil.
Rutteho vyjádření o zapojení evropských základen však vyvolalo ostrou reakci Teheránu, přičemž mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaeil Baqaei obvinil Alianci z aktivní spoluviny na nezákonné útočné válce. Od Rutteho slov se okamžitě distancovala Itálie, jejíž ministerstvo obrany označilo prohlášení za zavádějící a upřesnilo, že v rámci stávajících dohod povolilo americkým silám pouze technické a logistické lety.
Napětí uvnitř Aliance podtrhuje i fakt, že Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán bez předchozí konzultace s partnery z NATO, což u klíčových evropských spojenců vyvolalo skepticismus ohledně nutnosti samotného konfliktu.
Tato otevřená kritika ze strany Bílého domu přichází pouhé dva týdny před červencovým summitem NATO v turecké Ankaře. Washington dlouhodobě tlačí na to, aby evropské státy převzaly hlavní odpovědnost za svou vlastní konvenční obranu, protože americká pozornost se geopoliticky přesouvá směrem k Číně.
Pentagon již informoval partnery o omezování svých prostředků poskytovaných pro operace NATO, což mezi evropskými spojenci vyvolává obavy. Evropa je stále závislá na klíčových amerických zbraňových systémech, což ji činí zranitelnou vůči agresivnímu Rusku.
Zdroj: France 24 (Francie)