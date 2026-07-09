Trump označil Španělsko za „hrozného spojence v NATO“ a oznámil, že s ním chce přerušit veškerý obchod. Prezident očividně neodpustil španělské vládě premiéra Pedra Sáncheze, že Spojeným státům neumožnila využít základny Morón a Rota pro operace v rámci války proti Íránu. Vzájemné vztahy nevylepšil ani odpor Sáncheze vůči zvyšování obranných výdajů na 5 % hrubého domácího produktu (HDP).
Vládní zdroje v Madridu uvedly, že Španělsko na Trumpova slova reaguje klidně a trpělivě a nemá v úmyslu měnit vzájemné „vynikající společenské, kulturní a hospodářské vztahy“. Evropská komise vyjádřila Španělsku svou podporu.
Americký lídr dále kritizoval odpor Aliance vůči jeho plánu na připojení Grónska ke Spojeným státům americkým. Podle něj USA potřebují Grónsko ke své ochraně a „je pro ně velmi důležité, zatímco pro Dánsko důležité není“.
Hlavní představitelé Grónska a Dánska opakovaně zdůraznili, že grónské území „není na prodej“. Evropská komise podotkla, že „rozhodnutí ohledně Grónska je na obyvatelích Grónska a Dánska“. Podle dánského ministra zahraničí Larse Løkkeho Rasmussena Trump téma řešil pouze před novináři; během samotných jednáních o něm nepadla ani zmínka.
Zdroj: BBC (Velká Británie)