Nejprve obvinil některé evropské státy z nedostatečné podpory americké války s Íránem, pohrozil zastavením obchodu se Španělskem a znovu zmínil požadavek na převzetí Grónska.
V následných jednáních však svůj tón zmírnil a ocenil evropské státy za zvyšování výdajů na obranu. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte uvedl, že právě tlak amerického prezidenta přispěl k posílení evropských obranných investic.
Po skončení summitu Donald Trump vyzdvihl jednotu Aliance, přesto znovu připustil možnost dalšího stahování amerických vojáků z Evropy.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)