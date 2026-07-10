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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Trump na summitu NATO vůči spojencům střídal výhrůžky s pochvalami

    10. července 2026  23:36
    Americký prezident Donald Trump během summitu v Ankaře nejprve hrozil spojencům, aby je vzápětí pochválil.  

    Summit Aliance v turecké Ankaře (8. července 2026) | foto: NATO Photos

    Nejprve obvinil některé evropské státy z nedostatečné podpory americké války s Íránem, pohrozil zastavením obchodu se Španělskem a znovu zmínil požadavek na převzetí Grónska.

    V následných jednáních však svůj tón zmírnil a ocenil evropské státy za zvyšování výdajů na obranu. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte uvedl, že právě tlak amerického prezidenta přispěl k posílení evropských obranných investic.

    Po skončení summitu Donald Trump vyzdvihl jednotu Aliance, přesto znovu připustil možnost dalšího stahování amerických vojáků z Evropy.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    dkr; natoaktual.cz

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