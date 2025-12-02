natoaktual.cz

    Trumpův zvláštní vyslanec povede v Moskvě klíčová jednání o Ukrajině

    2. prosince 2025  15:26
    Ruský prezident Vladimir Putin se v Moskvě setká se zvláštním americkým vyslancem Stevem Witkoffem poté, co Bílý dům uvedl, že je „velmi optimistický“ ohledně možnosti dosáhnout dohody o ukončení války na Ukrajině.  

    Ilustrační foto. | foto: @DefenceU

    Očekává se, že jednání se zúčastní také Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, který působí jako externí poradce při diplomatických rozhovorech.

    Summit navazuje na dvoudenní jednání na Floridě mezi ukrajinskými a americkými představiteli, včetně Witkoffa a Kushnera. Jejich cílem bylo upřesnit mírový plán podporovaný USA, který byl dosud vnímán jako příliš výhodný pro Rusko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tato jednání označil za konstruktivní, ale upozornil, že v řadě složitých otázek je stále potřeba další práce. Zelenskyj uvedl, že územní otázka je nejobtížnější částí případné dohody. Kreml pokračuje v tlaku, aby se Ukrajina vzdala části východního území, kterou dosud kontroluje – což Kyjev dlouhodobě odmítá.

    Původní návrh americko-ruského mírového plánu, zveřejněný v listopadu, vyvolal v Kyjevě i v Evropě značné znepokojení. Dokument nejenže výrazně vycházel vstříc požadavkům Moskvy, ale také určoval, jak má být naloženo s miliardami eur zmrazených ruských aktiv držených v evropských finančních institucích, a stanovoval podmínky ukrajinského přístupu na jednotný evropský trh.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

