Britský ministr zdravotnictví Stephen Kinnock označil Trumpova slova za zklamání a zdůraznil, že Spojené království i další spojenci po celou dobu stáli po boku USA a aktivně se účastnili bojových operací.
Kriticky se vyjádřili zástupci napříč britským politickým spektrem. Poslankyně Emily Thornberry označila Trumpova slova za urážku památky 457 britských vojáků padlých v Afghánistánu, podobně reagovali i další poslanci a veteráni. Kritika zazněla také z Nizozemska, kde ministr zahraničí odmítl Trumpovy výroky jako nepravdivé a připomněl, že evropští vojáci v Afghánistánu „prolévali krev“ při podpoře amerických vojáků.
Britský premiér Keir Starmer má podle Kinnocka osobně upozornit Trumpa na nevhodnost jeho slov. Členské státy Severoatlantické aliance vstoupily do války v Afghánistánu po aktivaci článku 5 po útocích z 11. září 2001, přičemž britské ozbrojené síly utrpěly v konfliktu druhé nejvyšší ztráty z celé koalice, hned po Spojených státech.
Zdroj: BBC (Velká Británie)