natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Trumpovy výroky o misi NATO v Afghánistánu vyvolaly ostrou kritiku

    23. ledna 2026  14:52
    Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle nichž jednotky Severoatlantické aliance v Afghánistánu působily „spíše mimo frontové linie“, vyvolaly silnou kritiku ve Velké Británii i dalších spojeneckých zemích.  

    Čeští vojáci před výjezdem na patrolu do okolí základny v afghánském Bagrámu | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Britský ministr zdravotnictví Stephen Kinnock označil Trumpova slova za zklamání a zdůraznil, že Spojené království i další spojenci po celou dobu stáli po boku USA a aktivně se účastnili bojových operací.

    Kriticky se vyjádřili zástupci napříč britským politickým spektrem. Poslankyně Emily Thornberry označila Trumpova slova za urážku památky 457 britských vojáků padlých v Afghánistánu, podobně reagovali i další poslanci a veteráni. Kritika zazněla také z Nizozemska, kde ministr zahraničí odmítl Trumpovy výroky jako nepravdivé a připomněl, že evropští vojáci v Afghánistánu „prolévali krev“ při podpoře amerických vojáků.

    Britský premiér Keir Starmer má podle Kinnocka osobně upozornit Trumpa na nevhodnost jeho slov. Členské státy Severoatlantické aliance vstoupily do války v Afghánistánu po aktivaci článku 5 po útocích z 11. září 2001, přičemž britské ozbrojené síly utrpěly v konfliktu druhé nejvyšší ztráty z celé koalice, hned po Spojených státech.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media