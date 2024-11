Toto rozhodnutí signalizuje Trumpovu připravenost potenciálně se střetnout se současným vedením Pentagonu.

Hegseth se opakovaně kriticky vyjadřoval k rozhodnutím z Obamovy éry, která otevřela všechny bojové pozice v armádě ženám. Podle něj tato politika snížila standardy armády a efektivitu jednotek. Podobně se stavěl proti otevřenosti Pentagonu vůči transgenderovým osobám.

V rozhovoru pro Fox News označil ruskou invazi na Ukrajinu za válku ruského prezidenta Vladimira Putina a vyjádřil přesvědčení, že hrozba jaderné války je přehnaná. Varoval však před americkou intervencí, která by podle něj mohla Putina vyprovokovat k eskalaci směrem k jaderné válce, a zároveň vyjádřil pochybnosti, že by Rusko mělo zájem o expanzi dále do východní Evropy. Během svého působení ve Fox News Hegseth také údajně vyzýval Trumpa, aby omilostnil americké vojáky obviněné z válečných zločinů.

Zdroj: CNN(USA)